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Пушич – о трансферах Шахтера: Возможно, через неделю у нас появятся какие-то хорошие новости

Премьер-лига
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Пока клуб над ними работает

Пушич – о трансферах Шахтера: Возможно, через неделю у нас появятся какие-то хорошие новости

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал трансферные планы команды.

“Что касается трансферов, мы всегда заняты тем, чтобы улучшаться. Это тоже, конечно, часть нашей работы.

Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-нибудь хорошие новости”, – сказал Пушич.

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Напомним, что этим летом "Шахтер" оформил два трансфера. "Горняки" приобрели голкипера Кирилла Фесюна из "Колоса" (2,7 млн ​​евро) и тунисского центрального защитника Алаа Грама.

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Источник:
Офіційний YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
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