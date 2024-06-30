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Пушич – о трансферах Шахтера: Возможно, через неделю у нас появятся какие-то хорошие новости
Пока клуб над ними работает
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал трансферные планы команды.
“Что касается трансферов, мы всегда заняты тем, чтобы улучшаться. Это тоже, конечно, часть нашей работы.
Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-нибудь хорошие новости”, – сказал Пушич.
Напомним, что этим летом "Шахтер" оформил два трансфера. "Горняки" приобрели голкипера Кирилла Фесюна из "Колоса" (2,7 млн евро) и тунисского центрального защитника Алаа Грама.
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