Флуминенсе ведет переговоры с Шахтером касательно Марлона

"Флуминенсе" ведет переговоры с "Шахтером" о сохранении Марлона еще на один сезон. Об этом сообщает Terra.

По информации источника, Марлон принадлежит "Шахтеру", однако после февраля 2022 28-летний защитник отказался играть в Украине и выступал за другие команды, а именно за "Монцу" и "Флуминенсе".

Отмечается, что 30 июня временное соглашение Марлона с Флуминенсе заканчивается, и бразильская команда начала переговоры с украинской командой для сохранения Марлона еще на один сезон, при условии, что отступные не нужно выплачивать.

Напомним, в прошлом сезоне за Флуминенсе" Марлон отыграл 7 матчей, без результативных действий.