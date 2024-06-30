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Флуминенсе ведет переговоры с Шахтером касательно Марлона

Премьер-лига

Вернется ли защитник в Украину?

Флуминенсе ведет переговоры с Шахтером касательно Марлона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Флуминенсе" ведет переговоры с "Шахтером" о сохранении Марлона еще на один сезон. Об этом сообщает Terra.

По информации источника, Марлон принадлежит "Шахтеру", однако после февраля 2022 28-летний защитник отказался играть в Украине и выступал за другие команды, а именно за "Монцу" и "Флуминенсе".

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Отмечается, что 30 июня временное соглашение Марлона с Флуминенсе заканчивается, и бразильская команда начала переговоры с украинской командой для сохранения Марлона еще на один сезон, при условии, что отступные не нужно выплачивать.

Напомним, в прошлом сезоне за Флуминенсе" Марлон отыграл 7 матчей, без результативных действий.

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Источник:
Terra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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