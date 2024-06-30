“Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий заявил о том, что он покинул состав “горняков”.

“С 12 лет и по сей день я отдавал и покидал свое сердце, себя “Шахтеру”. Как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях на стадионе. За то, что у меня поверили. Я отдавал себя за родной клуб.

Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед.

Молодежь “Шахтера”, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной “Шахтер” по всему миру. Я верю в вас.

Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю "Шахтер". История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась”, – написал Ракицкий в Instagram.