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“Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Покинул команду на правах свободного агента

“Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий заявил о том, что он покинул состав “горняков”.

“С 12 лет и по сей день я отдавал и покидал свое сердце, себя “Шахтеру”. Как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях на стадионе. За то, что у меня поверили. Я отдавал себя за родной клуб.

Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед.

Молодежь “Шахтера”, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной “Шахтер” по всему миру. Я верю в вас.

Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю "Шахтер". История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась”, – написал Ракицкий в Instagram.

Защитник попал в структуру "Шахтера" в возрасте 12 лет. Он прошел академию клуба, а в 20-летнем возрасте начал привлекаться к играм первой команды.

В январе 2019 года футболист с украинским паспортом перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга за 10 миллионов евро. Там он провел три года и за четыре месяца до истечения контракта покинул клуб.

С июля 2022 года по январь 2023 года выступал за "Аданадемирспор", после чего присоединился к "Шахтеру".

В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах. В общей сложности он провел за "Шахтер" 358 поединков.

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
https://www.instagram.com/p/C81fFI0IcYu/?img_index=2
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
30.06.2024 в 15:31
Ярик, удачи тебе ! С любовью, болельщики Шахтёра !!!
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4
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
30.06.2024 в 15:31
Ярик, удачи тебе ! С любовью, болельщики Шахтёра !!!
Ответить
4
2
alex.belogubko (одесса)
30.06.2024 в 14:59
куда дальше--ЧО собирает игроков присоединяйся
Ответить
3
2
kukarekin (Одесса)
30.06.2024 в 17:22
Очень пригодился бы, но может захотеть много петрушки и укропа
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1
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