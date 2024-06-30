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“Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
Покинул команду на правах свободного агента
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий заявил о том, что он покинул состав “горняков”.
“С 12 лет и по сей день я отдавал и покидал свое сердце, себя “Шахтеру”. Как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.
Спасибо, президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях на стадионе. За то, что у меня поверили. Я отдавал себя за родной клуб.
Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед.
Молодежь “Шахтера”, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной “Шахтер” по всему миру. Я верю в вас.
Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.
Я покидаю "Шахтер". История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась”, – написал Ракицкий в Instagram.
Защитник попал в структуру "Шахтера" в возрасте 12 лет. Он прошел академию клуба, а в 20-летнем возрасте начал привлекаться к играм первой команды.
В январе 2019 года футболист с украинским паспортом перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга за 10 миллионов евро. Там он провел три года и за четыре месяца до истечения контракта покинул клуб.
С июля 2022 года по январь 2023 года выступал за "Аданадемирспор", после чего присоединился к "Шахтеру".
В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах. В общей сложности он провел за "Шахтер" 358 поединков.
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