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Полузащитник Кривбасса: Главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции
Подытожил домашнюю победу в контрольном матче
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал победу над "Ингульцем", 3:1.
Егор, поздравляем с победой. Как прокомментируешь игру?
Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.
Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?
На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, возможно, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не помешало нам показать неплохой футбол и победить.
Напомним, 28 июня состоялся матч "Кривбасс" – "Ингулец", 3:1. Голы забивали: Артем Ситало, 17 (0:1). Принс Аду, 26 (1:1). Жан По, 54 (2:1). Олег Кожушко, 89 (3:1).
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