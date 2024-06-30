  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Кривбасса: Главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Кривбасса: Главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции

Премьер-лига

Подытожил домашнюю победу в контрольном матче

Полузащитник Кривбасса: Главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал победу над "Ингульцем", 3:1.

Егор, поздравляем с победой. Как прокомментируешь игру?

Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.

Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?

На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, возможно, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не помешало нам показать неплохой футбол и победить.

Напомним, 28 июня состоялся матч "Кривбасс" – "Ингулец", 3:1. Голы забивали: Артем Ситало, 17 (0:1). Принс Аду, 26 (1:1). Жан По, 54 (2:1). Олег Кожушко, 89 (3:1).

По теме
yellow-arrow
Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями
yellow-arrow
Верес продлил контракт с основным защитником
yellow-arrow
"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости