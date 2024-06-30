Полузащитник Кривбасса: Главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал победу над "Ингульцем", 3:1.

Егор, поздравляем с победой. Как прокомментируешь игру?

Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же - продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.

Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?

На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, возможно, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не помешало нам показать неплохой футбол и победить.