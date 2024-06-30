Ингулец разорвал контракты с нападающим и полузащитником

"Ингулец" расторг контракт с атакующим полузащитником Альваро Виейрой и нападающим Артемом Ситало, сообщает Sport.ua.

По имеющейся информации, Альваро Виейра и Артем Ситало имели контракт с клубом из Петрово до июня 2025 года, но "Ингулец" решил расторгнуть контракт с игроками, причина такого решения неизвестна.

Напомним, 29-летний Альваро присоединился к "Ингульцу" в марте этого года, но провел за команду всего 4 неполных матча. А Артем Ситало забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач в 24 матчах Первой лиги, он отыграл за команду из Петрово три года.