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Ингулец разорвал контракты с нападающим и полузащитником

Премьер-лига

С Артемом Ситало и Альваро Виейрой

Ингулец разорвал контракты с нападающим и полузащитником

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" расторг контракт с атакующим полузащитником Альваро Виейрой и нападающим Артемом Ситало, сообщает Sport.ua.

По имеющейся информации, Альваро Виейра и Артем Ситало имели контракт с клубом из Петрово до июня 2025 года, но "Ингулец" решил расторгнуть контракт с игроками, причина такого решения неизвестна.

Напомним, 29-летний Альваро присоединился к "Ингульцу" в марте этого года, но провел за команду всего 4 неполных матча. А Артем Ситало забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач в 24 матчах Первой лиги, он отыграл за команду из Петрово три года.

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Ингулец (Петрово) Сергей Ситало Алваро Виейра
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:27
Зек що хоче, те й витворяє... Свиноподобний "папа" який своєми діями заробив собі років 300 вібування за гратами, під кришою зелених клептоманів продовжує чинити те що хоче....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:27
Зек що хоче, те й витворяє... Свиноподобний "папа" який своєми діями заробив собі років 300 вібування за гратами, під кришою зелених клептоманів продовжує чинити те що хоче....
Ответить
1
0

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