"Динамо Киев" хочет приобрести защитника "Шленска" Лукаша Бейгера. Об этом сообщает Meczyki.

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По информации издания, главный тренер киевского клуба Александр Шовковский собирается усиливать линию обороны, киевское "Динамо" недавно подписало центрбека Брайана Себальйоса, а на этой неделе уже отправило запрос относительно трансфера Лукаша Бейгера. Отмечается, что 22-летний поляк сомневается в переходе из-за войны в Украине.

Напомним, за прошлый сезон Бейгер сыграл 32 матча в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет полтора миллиона евро