  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо Киев хочет приобрести защитника Шленска
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо Киев хочет приобрести защитника Шленска

Премьер-лига
Обновлено

Хотят приобрести еще одного центрального защитника

Динамо Киев хочет приобрести защитника Шленска

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо Киев" хочет приобрести защитника "Шленска" Лукаша Бейгера. Об этом сообщает Meczyki.

Читайте такжеУ Динамо может появиться еще один легионер. Футболист представляет французскую Лигу 1

По информации издания, главный тренер киевского клуба Александр Шовковский собирается усиливать линию обороны, киевское "Динамо" недавно подписало центрбека Брайана Себальйоса, а на этой неделе уже отправило запрос относительно трансфера Лукаша Бейгера. Отмечается, что 22-летний поляк сомневается в переходе из-за войны в Украине.

Напомним, за прошлый сезон Бейгер сыграл 32 матча в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет полтора миллиона евро

По теме
yellow-arrow
Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями
yellow-arrow
Верес продлил контракт с основным защитником
yellow-arrow
"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Meczyki
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
30.06.2024 в 17:40
Хоче... А як називають того,хто хоче та не може?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Kondor (Веселе)
30.06.2024 в 17:40
Хоче... А як називають того,хто хоче та не може?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:21
Kondor
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости