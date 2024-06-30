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Динамо Киев хочет приобрести защитника Шленска
Хотят приобрести еще одного центрального защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо Киев" хочет приобрести защитника "Шленска" Лукаша Бейгера. Об этом сообщает Meczyki.
По информации издания, главный тренер киевского клуба Александр Шовковский собирается усиливать линию обороны, киевское "Динамо" недавно подписало центрбека Брайана Себальйоса, а на этой неделе уже отправило запрос относительно трансфера Лукаша Бейгера. Отмечается, что 22-летний поляк сомневается в переходе из-за войны в Украине.
Напомним, за прошлый сезон Бейгер сыграл 32 матча в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет полтора миллиона евро
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