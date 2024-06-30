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Состав Карпат скоро пополнится игроком Днепра-1

Премьер-лига

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Состав Карпат скоро пополнится игроком Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

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Денис Мирошниченко близок к возвращению во Львов. Латералем также интересовался "Металлист 1925", но защитник хочет продолжить выступления в УПЛ. Контракт футболиста с днепровской командой действует до 2025 года.

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29-летний спортсмен выступал в составе "зелено-белых" с 2013 по 2019 год. На его счету 137 матчей во львовском коллективе.

В прошлом июле "Александрия" продала Мирошниченко в "Днепр-1". Сумма трансфера составила 230 тысяч евро.

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Денис Мирошниченко Карпаты (Львов) Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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