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Сикан: Задача на сборы - хорошо подготовиться к играм Лиги чемпионов и чемпионата
"Шахтер" провел первый контрольный матч на сборе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Сараево" (4:1) в контрольном матче.
- Даниил, "Шахтер" провел первый спарринг на сборах в Словении. Что можешь сказать об игре и как оцениваешь свои физические кондиции?
- Лично я чувствую себя хорошо, физически был прекрасно готов к этим сборам и к первой игре. Считаю, получили хороший результат для команды.
- "Шахтер" ранее уже встречался на сборах с "Сараевом". Какие отличия этих матчей?
- Могу отметить, что мы немножко лучше подготовились физически, ведь имеем большие нагрузки на тренировках с первого дня, и сейчас, можно так сказать, перебегали соперника.
- Ты отметился первым забитым мячом. Вспомнишь тот эпизод?
- Да, Винисиус Тобиас подал с фланга, и Кевин очень хорошо сбросил на пустые ворота, а мне оставалось завершить эту атаку.
- Какие задачи ставишь себе на сборы и на предстоящий сезон?
- Задача на сборы - хорошо подготовиться к нашим важным играм Лиги чемпионов и чемпионата. На сезон всегда одна цель - побеждать и дарить положительные эмоции, - сказал Сикан.
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