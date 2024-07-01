Сикан: Задача на сборы - хорошо подготовиться к играм Лиги чемпионов и чемпионата

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Сараево" (4:1) в контрольном матче.

- Даниил, "Шахтер" провел первый спарринг на сборах в Словении. Что можешь сказать об игре и как оцениваешь свои физические кондиции?

- Лично я чувствую себя хорошо, физически был прекрасно готов к этим сборам и к первой игре. Считаю, получили хороший результат для команды.

- "Шахтер" ранее уже встречался на сборах с "Сараевом". Какие отличия этих матчей?

- Могу отметить, что мы немножко лучше подготовились физически, ведь имеем большие нагрузки на тренировках с первого дня, и сейчас, можно так сказать, перебегали соперника.

- Ты отметился первым забитым мячом. Вспомнишь тот эпизод?

- Да, Винисиус Тобиас подал с фланга, и Кевин очень хорошо сбросил на пустые ворота, а мне оставалось завершить эту атаку.

- Какие задачи ставишь себе на сборы и на предстоящий сезон?

- Задача на сборы - хорошо подготовиться к нашим важным играм Лиги чемпионов и чемпионата. На сезон всегда одна цель - побеждать и дарить положительные эмоции, - сказал Сикан.