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Известны пять соперников Зари на летнем сборе
Луганчане готовятся в Словении
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" на своем сайте назвала пять соперников на летнем сборе в Словении.
Первым спарринг-партнером луганчан будет представитель чемпионата Венгрии - МТК Будапешт. Игра состоится 2-го июля.
7 июля команда сыграет с клубом чемпионата Словении - ФК "Бельтинцы". На следующий день, 8 июля "черно-белые" встретятся с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Зрински".
19-го июля "черно-белые" проведет игру с загребским клубом "Локомотива". Еще один поединок, 23-го июля "Заря" будет спарринговать с клубом Саудовской Аравии – "Аль-Раэдом".
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