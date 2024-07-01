Известны пять соперников Зари на летнем сборе

"Заря" на своем сайте назвала пять соперников на летнем сборе в Словении.

Первым спарринг-партнером луганчан будет представитель чемпионата Венгрии - МТК Будапешт. Игра состоится 2-го июля.

7 июля команда сыграет с клубом чемпионата Словении - ФК "Бельтинцы". На следующий день, 8 июля "черно-белые" встретятся с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Зрински".

19-го июля "черно-белые" проведет игру с загребским клубом "Локомотива". Еще один поединок, 23-го июля "Заря" будет спарринговать с клубом Саудовской Аравии – "Аль-Раэдом".