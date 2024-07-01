Александрия объявила об уходе ряда арендованных игроков

"Александрию" покинули пять игроков, сообщает официальный сайт клуба. Все они выступали за "горожан" на правах аренды.

Итак, александрийцев покинул Артем Кулаковский, который присоединился к клубу на правах аренды из "Ворсклы" в сентябре 2023 года. В общем, в составе команды сыграл 12 матчей в Премьер-Лиге, забив 1 гол.

Кирилл Сигеев присоединился к "Александрии" из донецкого "Шахтера" в марте 2023 года. За клуб сыграл 37 матчей в высшем дивизионе, отметившись двумя забитыми голами. Еще 2 матча провел в Кубке Украины.

Роман Савченко также присоединился из "Шахтера" в марте 2023 года. Отыграл за цвета александрийцев 16 матчей в Премьер-Лиге. Еще 2 матча провел в Кубке Украины.

Николай Михайленко был арендован у киевского "Динамо" и присоединился к команде в январе 2023 года. Отыграл 30 матчей в Премьер-Лиге, забив 7 голов. Еще одну игру провел в Кубке Украины.

Кледсон Карвалью да Силва "Де" присоединился к команде на правах аренды с финским ФК "Мариегамн" в январе 2024 года. В общем, за "горожан" сыграл 6 поединков.