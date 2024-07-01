Фелипе Родригес: Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев

"Ворскла" объявила об уходе бразильцев, среди которых Фелипе Родригес. Сам хавбек остался доволен полтавским периодом карьеры. Даже при том, что, по словам игрока, далеко не все в клубе относились к нему и другим легионерам с уважением.

"Несмотря на то что в Украине идет война, мне понравилось в вашей стране. Где продолжу карьеру, пока не знаю. Мой контракт с "Ворсклой" закончился 30 июня. Я благодарен клубу за все и желаю ему только успехов. Хотя вынужден признать: некоторые сотрудники "Ворсклы" относились к иностранцам не очень хорошо, без уважения. Это было неприятно. Когда ты чувствуешь поддержку, дела на поле определенно идут лучше", — сказал Родригес.

28-летний полузащитник (хотя приходил он из "Новоризонтино" защитником, а в последнее время вовсе играл центрфорварда) провел в Полтаве два года. В минувшем сезоне Фелипе Родригес сыграл за "Ворсклу" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.