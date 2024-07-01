  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фелипе Родригес: Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фелипе Родригес: Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев

Премьер-лига

У бразильца закончился контракт с клубом

Фелипе Родригес: Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" объявила об уходе бразильцев, среди которых Фелипе Родригес. Сам хавбек остался доволен полтавским периодом карьеры. Даже при том, что, по словам игрока, далеко не все в клубе относились к нему и другим легионерам с уважением.

"Несмотря на то что в Украине идет война, мне понравилось в вашей стране. Где продолжу карьеру, пока не знаю. Мой контракт с "Ворсклой" закончился 30 июня. Я благодарен клубу за все и желаю ему только успехов.

Хотя вынужден признать: некоторые сотрудники "Ворсклы" относились к иностранцам не очень хорошо, без уважения. Это было неприятно. Когда ты чувствуешь поддержку, дела на поле определенно идут лучше", — сказал Родригес.

28-летний полузащитник (хотя приходил он из "Новоризонтино" защитником, а в последнее время вовсе играл центрфорварда) провел в Полтаве два года. В минувшем сезоне Фелипе Родригес сыграл за "Ворсклу" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Полесье подписало защитника Миная
yellow-arrow
Оболонь попрощалась с Запорожцем
yellow-arrow
Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
Ворскла (Полтава) Фелипе Родригес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости