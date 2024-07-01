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Полузащитник Шахтера попрощался с клубом

Премьер-лига

Он является воспитанником "горняков"

Полузащитник Шахтера попрощался с клубом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук попрощался с донецким клубом. Футболист опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

"Спасибо, "Шахтер", 2011-2024", - лаконично написал Кащук в своем Instagram.

Сам клуб еще не делал заявления относительно ухода 24-летнего игрока. Как известно, контракт украинца с "горняками" истек 30 июня и он стал свободным агентом.

Напомним, Кащук является воспитанником "Шахтера". За первую команду дончан он отыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее он выступал в аренде за "Мариуполь" и "Сабах".

Ранее сообщалось, что Кащука хотели подписать клубы из Италии, Германии, Испании и Мексики.

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Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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