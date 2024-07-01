Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Шахтера попрощался с клубом
Он является воспитанником "горняков"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук попрощался с донецким клубом. Футболист опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.
"Спасибо, "Шахтер", 2011-2024", - лаконично написал Кащук в своем Instagram.
Сам клуб еще не делал заявления относительно ухода 24-летнего игрока. Как известно, контракт украинца с "горняками" истек 30 июня и он стал свободным агентом.
Напомним, Кащук является воспитанником "Шахтера". За первую команду дончан он отыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее он выступал в аренде за "Мариуполь" и "Сабах".
Ранее сообщалось, что Кащука хотели подписать клубы из Италии, Германии, Испании и Мексики.
Популярное сейчас
- Против кого сыграет Аргентина? Определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки
- Гарри Кейн установил исторический рекорд своей сборной по количеству сыгранных матчей на официальном уровне
- Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО