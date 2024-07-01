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Оболонь объявила о переходе экс-опорника Миная

Премьер-лига

Контракт - на один сезон

Оболонь объявила о переходе экс-опорника Миная

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" объявила о подписании 27-летнего опорного полузащитника. Это второй летний трансфер "пивоваров", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один сезон.

Витенчук - воспитанник одесского "Черноморца". В своей карьере поиграл за "Зарю" U-19, "Александрию", МФК "Николаев" и "Краматорск". Его последним клубом стал "Минай", за который он выступал с лета 2022 года. В минувшей кампании Вадим отыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола.

Напомним, "Оболонь" по итогам сезона УПЛ-2023/24 заняла 14-е место, после чего в стыковых матчах с "Левым берегом" сохранила прописку в элите.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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