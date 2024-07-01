Наставник Шахтера - об Олимпиаде: Понимаем, как это важно для Украины

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, почему решил отпустить пятерых игроков команды на Олимпиаду-2024.

"Если мы посмотрим на ситуацию в целом, то сборная Украины впервые в истории будет участвовать в Олимпиаде. И мы видим, что происходит вокруг этой ситуации, поэтому для нас было важно максимально лояльно и с пониманием подойти к этому вопросу.

Как я говорил, для меня это не очень хорошо как для тренера, ведь я хочу привлекать как можно больше игроков, но я понимаю, что это тоже часть футбола и это очень важно сейчас для Украины.

Поэтому желаю сборной Украины максимально продуктивных выступлений на этих Олимпийских играх, чтобы игроки смогли представить государство как можно лучше. Это очень важно для страны", - сказал Пушич.