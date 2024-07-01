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В Ингульце опровергли слухи о разрыве контракта с нападающим

Премьер-лига

А вот про другого игрока ничего не сказали

В Ингульце опровергли слухи о разрыве контракта с нападающим

Фото: ФК Інгулець

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Ингулец" разорвал контракт с 29-летним атакующим полузащитником Альваро Виейрой и 34-летним нападающим Артемом Ситалом.

В свою очередь петровский клуб опроверг слухи по поводу Ситала.

"Все слухи, которые распространяются в интернете о том, что Артем Ситало разорвал контракт с ФК "Ингулец", не соответствуют действительности.

Артем был и остается игроком ФК "Ингулец". Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации. Следите за новостями на официальных страницах нашей команды", - говорится в пресс-службе клуба.

Напомним, Ситало выступает за "Ингулец" с июля 2021 года. В минувшем сезоне Артем отыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 ассистов. По данным Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
ФК Інгулець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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