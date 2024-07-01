Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ингульце опровергли слухи о разрыве контракта с нападающим
А вот про другого игрока ничего не сказали
Фото: ФК Інгулець
Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Ингулец" разорвал контракт с 29-летним атакующим полузащитником Альваро Виейрой и 34-летним нападающим Артемом Ситалом.
В свою очередь петровский клуб опроверг слухи по поводу Ситала.
"Все слухи, которые распространяются в интернете о том, что Артем Ситало разорвал контракт с ФК "Ингулец", не соответствуют действительности.
Артем был и остается игроком ФК "Ингулец". Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации. Следите за новостями на официальных страницах нашей команды", - говорится в пресс-службе клуба.
Напомним, Ситало выступает за "Ингулец" с июля 2021 года. В минувшем сезоне Артем отыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 ассистов. По данным Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко
- Полузащитник Шахтера попрощался с клубом
- Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня
- Спиваковский о решении Григорчука: Футболисты не хотели подписывать контракт из-за долгов. Терпение лопнуло
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО