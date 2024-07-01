Воспитанник Динамо объявил об уходе из Колоса

34-летний полузащитник Андрей Богданов объявил о своем уходе из "Колоса". Опытный игрок сообщил новость в соцсетях.

"Спасибо, "Колос" за эти замечательные 4,5 года! Желаю успехов и всего наилучшего команде! Время двигаться дальше!", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Богданов - воспитанник "Динамо" Киев. В 2007 году привлекался к играм за "Динамо-3", но в 2008 году подписал контракт с другой киевской командой "Арсеналом", в которой дебютировал в Премьер-лиге 23 мая 2009 года. В карьере полузащитника были "Александрия", "Металлист", греческий "Эрготелис", молдавский "Саксан", луцкая "Волынь", донецкий "Олимпик", польская "Арка Гдыня" и черниговская "Десна".

К "Колосу" он присоединился в январе 2020 года. С тех пор он провел 91 матч и отметился 10 ассистами. По данным Transfermarkt, его соглашение с клубом действовало до 30 июня 2025 года.