Днепр-1 отложил дату решения относительно будущего клуба

Принятие окончательного решения относительно будущего "Днепра-1" было перенесено, сообщает Telegram-канал Дніпрянин.

Судьба клуба должна была проясниться в понедельник, 1 июля, но процесс окончательного решения снова будет отсрочен. По информации источника, начало летних сборов (или объявление финального решения) перенесено на неделю, то есть на 8 июля.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" прекратит свое существование из-за финансовых проблем и не войдет в новый сезон. Клуб занял 4-е место в прошлом сезоне УПЛ и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, где должен сыграть с "Академией Пушкаша".

Позже в УАФ проинформировали о том, что клуб получил аттестат на участие в Лиги конференций и является участником еврокубков.