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Защитник Оболони Нагиев официально покинул клуб

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Он получил статус свободного агента

Защитник Оболони Нагиев официально покинул клуб

upl.ua

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Защитник Дмитрий Нагиев покинул "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.

"ФК "Оболонь" благодарит футболиста за профессиональное отношение и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в заявлении.

28-летний футболист выступал за пивоваров с июля 2023 года. За это время он провел за команду 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за "Днепр", австрийский "Карабах", азербайджанский "Сумгайит", литовский "Стумбрас", молдавское "Динамо-Авто" и "Ингулец".

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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