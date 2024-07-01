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Защитник Оболони Нагиев официально покинул клуб
Он получил статус свободного агента
upl.ua
Защитник Дмитрий Нагиев покинул "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.
"ФК "Оболонь" благодарит футболиста за профессиональное отношение и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в заявлении.
28-летний футболист выступал за пивоваров с июля 2023 года. За это время он провел за команду 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за "Днепр", австрийский "Карабах", азербайджанский "Сумгайит", литовский "Стумбрас", молдавское "Динамо-Авто" и "Ингулец".
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