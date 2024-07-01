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Кривбасс на втором сборе сыграет с чемпионом Швейцарии

Премьер-лига

Спарринг пройдет 10 июля

Кривбасс на втором сборе сыграет с чемпионом Швейцарии

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" узнал имя четвертого спарринг-партнера на втором летнем сборе в Словении. Красно-белые сыграют против швейцарского "Янг Бойз", который представляет столицу своей страны Берн. Об этом сообщает пресс-служба криворожан.

"Янг Бойз" - действующий чемпион Швейцарии, а всего выигрывал чемпионство 17 раз в клубной истории. В прошлом сезоне Лиги Европы остановился на стадии 1\16 финала, где уступил по сумме двух матчей португальскому "Спортингу" (1:3, 1:1).

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Поединок "Янг Бойз" - "Кривбасс" состоится 10 июля и станет вторым для криворожан на втором сборе и дебютным против швейцарских команд в новейшей истории.

Ранее команда получила имена трех спарринг-партнеров в Словении: 06.07 - "Динамо" Бухарест, Румыния; 13.07 - "Сабах" Баку, Азербайджан; 17.07 - "Динамо" Загреб, Хорватия.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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