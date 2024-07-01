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Кривбасс на втором сборе сыграет с чемпионом Швейцарии
Спарринг пройдет 10 июля
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" узнал имя четвертого спарринг-партнера на втором летнем сборе в Словении. Красно-белые сыграют против швейцарского "Янг Бойз", который представляет столицу своей страны Берн. Об этом сообщает пресс-служба криворожан.
"Янг Бойз" - действующий чемпион Швейцарии, а всего выигрывал чемпионство 17 раз в клубной истории. В прошлом сезоне Лиги Европы остановился на стадии 1\16 финала, где уступил по сумме двух матчей португальскому "Спортингу" (1:3, 1:1).
Поединок "Янг Бойз" - "Кривбасс" состоится 10 июля и станет вторым для криворожан на втором сборе и дебютным против швейцарских команд в новейшей истории.
Ранее команда получила имена трех спарринг-партнеров в Словении: 06.07 - "Динамо" Бухарест, Румыния; 13.07 - "Сабах" Баку, Азербайджан; 17.07 - "Динамо" Загреб, Хорватия.
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