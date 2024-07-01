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Два футболиста официально покинули Александрию
Полузащитник и защитник
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с опорным полузащитником Богданом Билошевским и центральным защитником Антоном Кравченко.
Контракт 24-летнего Билошевского, рассчитанный до 30 июня 2026 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор 33-летнего Кравченко истек 30 июня, и он покинул клуб свободным агентом.
Билошевский стал игроком "Александрии" в августе 2023. За это время он провел за команду 11 матчей, без результативных действий. Кравченко присоединился к "горожанам" в сентябре 2023 года. На его счету 1 гол в 12 поединках во всех турнирах.
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