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Два футболиста официально покинули Александрию

Премьер-лига

Полузащитник и защитник

Два футболиста официально покинули Александрию

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с опорным полузащитником Богданом Билошевским и центральным защитником Антоном Кравченко.

Контракт 24-летнего Билошевского, рассчитанный до 30 июня 2026 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор 33-летнего Кравченко истек 30 июня, и он покинул клуб свободным агентом.

Билошевский стал игроком "Александрии" в августе 2023. За это время он провел за команду 11 матчей, без результативных действий. Кравченко присоединился к "горожанам" в сентябре 2023 года. На его счету 1 гол в 12 поединках во всех турнирах.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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