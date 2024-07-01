Два футболиста официально покинули Александрию

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с опорным полузащитником Богданом Билошевским и центральным защитником Антоном Кравченко.

Контракт 24-летнего Билошевского, рассчитанный до 30 июня 2026 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор 33-летнего Кравченко истек 30 июня, и он покинул клуб свободным агентом.

Билошевский стал игроком "Александрии" в августе 2023. За это время он провел за команду 11 матчей, без результативных действий. Кравченко присоединился к "горожанам" в сентябре 2023 года. На его счету 1 гол в 12 поединках во всех турнирах.