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Динамо устроет автографсессию для болельщиков с участием Брагару и Пихаленка

Премьер-лига

Событие пройдет 2 июля

Динамо устроет автографсессию для болельщиков с участием Брагару и Пихаленка

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во вторник, 2 июля, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится автографсессия с участием новых игроков "бело-синих", которые присоединились к команде в это летнее межсезонье.

Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с Максимом Брагару и Александром Пихаленком.

Событие начнется в 17:00 и продлится до 19:00.

Напомним, последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".

Ранее новички "Динамо" определились с игровыми номерами.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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