Динамо устроет автографсессию для болельщиков с участием Брагару и Пихаленка

Во вторник, 2 июля, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится автографсессия с участием новых игроков "бело-синих", которые присоединились к команде в это летнее межсезонье.

Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с Максимом Брагару и Александром Пихаленком.

Событие начнется в 17:00 и продлится до 19:00.

Напомним, последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".

Ранее новички "Динамо" определились с игровыми номерами.