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Динамо устроет автографсессию для болельщиков с участием Брагару и Пихаленка
Событие пройдет 2 июля
Фото: ФК Динамо Київ
Во вторник, 2 июля, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится автографсессия с участием новых игроков "бело-синих", которые присоединились к команде в это летнее межсезонье.
Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с Максимом Брагару и Александром Пихаленком.
Событие начнется в 17:00 и продлится до 19:00.
Напомним, последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".
Ранее новички "Динамо" определились с игровыми номерами.
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