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Ворскла отпустит на Олимпиаду двух игроков
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Фото: Instagram
"Ворскла" делегирует в Париж двух своих игроков. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, полтавский клуб удовлетворил пожелания тренеров Олимпийской сборной и принял решение отправить на Игры-2024 двух ключевых футболистов.
Это фланговый защитник Илья Крупский и универсал (ЦЗ/ОПЗ) Евгений Павлюк.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" отпустит пятерых игроков на Олимпиаду.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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