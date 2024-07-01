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Ворскла отпустит на Олимпиаду двух игроков

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Ворскла отпустит на Олимпиаду двух игроков

Фото: Instagram

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"Ворскла" делегирует в Париж двух своих игроков. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, полтавский клуб удовлетворил пожелания тренеров Олимпийской сборной и принял решение отправить на Игры-2024 двух ключевых футболистов.

Это фланговый защитник Илья Крупский и универсал (ЦЗ/ОПЗ) Евгений Павлюк.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отпустит пятерых игроков на Олимпиаду.

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Ворскла (Полтава) Олимпийская сборная Украины Евгений Павлюк Илья Крупский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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