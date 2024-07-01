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Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко
Не 300 млн евро
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Как уже сообщалось, "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко.
Римский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение по трансферу украинского футболиста, сообщает Calciomercato. По информации источника, "орлы" предложат за Шапаренко 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Шапаренко отыграл 26 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт со столичным клубом действует 30 сентября 2025 года.
На чемпионате Европы 2024 года в игре со Словакией он оформил 1+1. Сообщалось, что скауты "Лацио" следили за хавбеком на Евро.
Ранее была информация, что главным претендентом на Шапаренко является "Бешикташ".
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