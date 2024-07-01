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Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко

Премьер-лига

Не 300 млн евро

Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Как уже сообщалось, "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко.

Римский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение по трансферу украинского футболиста, сообщает Calciomercato. По информации источника, "орлы" предложат за Шапаренко 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Шапаренко отыграл 26 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт со столичным клубом действует 30 сентября 2025 года.

На чемпионате Европы 2024 года в игре со Словакией он оформил 1+1. Сообщалось, что скауты "Лацио" следили за хавбеком на Евро.

Ранее была информация, что главным претендентом на Шапаренко является "Бешикташ".

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
01.07.2024 в 14:46
Лаціо, схаменися! Ви шо, з глузду з'їхали? За Шо? Краще купіть Лангле у Барси за ті ж гроші.
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0
2
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Комментарии 8
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Вarcelinius
01.07.2024 в 14:46
Лаціо, схаменися! Ви шо, з глузду з'їхали? За Шо? Краще купіть Лангле у Барси за ті ж гроші.
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0
2
MP (Львів)
01.07.2024 в 15:19
нашо купляти Лангле, якщо з ним розірвуть контракт і можна взяти безкоштовно
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1
1
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Вarcelinius
01.07.2024 в 15:44
Я шуткую. )
 
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Просто Квашин (Харків)
01.07.2024 в 16:16
гниль катсапська за корабем... бігом... марш... ждун смердючий....
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0
0
avatar
Вarcelinius
01.07.2024 в 14:41
Ну терь понятно, Шляпарь ехал на Евро себя продавать. Как впрочем и пол нашей сборной.
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0
2
MaximSK (Киев)
01.07.2024 в 14:13
За 10 млн его не продадут, можно за 15-20 продать.
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1
3
oda1979 (Запорожье)
01.07.2024 в 14:08
Смешно. Кто этого дохляка купит? Достаточно глянуть на Лоботтку и сравнить..
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0
2
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 13:48
Не продадуть за цю суму або продадуть із збереженням частини прав. Хоча італійський чемпіонат Шапаренкові підходить
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2
0

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