Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко

Как уже сообщалось, "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко.

Римский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение по трансферу украинского футболиста, сообщает Calciomercato. По информации источника, "орлы" предложат за Шапаренко 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Шапаренко отыграл 26 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт со столичным клубом действует 30 сентября 2025 года.

На чемпионате Европы 2024 года в игре со Словакией он оформил 1+1. Сообщалось, что скауты "Лацио" следили за хавбеком на Евро.

Ранее была информация, что главным претендентом на Шапаренко является "Бешикташ".