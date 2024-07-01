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Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
На этой арене своих соперников принимали "Металлист 1925" и "Заря"
scdnipro1.com.ua
Президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко рассказал, что в следующем сезоне "Шахтер" будет играть свои домашние матчи УПЛ на его арене.
- С нового сезона на нашем стадионе будут играть две команды - "Левый берег" и "Шахтер". Сейчас вам об этом скажу официально.
Если "Шахтер" в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде.
- В истории сотрудничества с "Металлистом 1925" и "Зарей" поставлена точка?
- С разрешения "Шахтера", при условии, когда в этот день они не играют на "Левом берегу", возможно. У нас будут разведены матчи между "Шахтером" и "Левым берегом".
- Сотрудничество "Левого берега" и "Шахтера" предусматривает для вас дополнительные бонусы?
- Ничего. С нашей стороны - техническая консультация. "Шахтер" может на своих матчах брендировать стадион, ставить LED-панели. Они изучали работу наших специалистов и остались довольны. Сейчас мы изучаем возможность увеличить количество мест для зрителей, чтобы на матчах "Шахтера" была максимальная заполняемость трибун.", - сказал Лавренко.
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