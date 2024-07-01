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Динамо претендует на одного из лидеров Днепра-1

Премьер-лига

К игроку приписывали интерес со стороны "Карпат" и "Шахтер"

Динамо претендует на одного из лидеров Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Один из лидеров "Днепра-1" Валентин Рубчинский может сменить клубную прописку.

По информации ТаТоТаке, "Динамо" вошло в переговоры по Рубчинскому, которого ранее ассоциировали с возможным интересом "Карпат" и "Шахтера". Определенную заинтересованность в 22-летнем хавбеке также проявляет "Полесье".

В минувшем сезоне украинец отыграл 35 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Контракт Рубчинского с днепровским клубом истекает через год.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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