Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду

"Динамо" точно отпустит в составе Олимпийской сборной хавбеков Максима Брагару и Николая Михайленко. Об этом утверждает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, тренерский штаб команды рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев - Руслана Нещерета и Назария Волошина.

Также Руслан Ротань был бы не против иметь в своем распоряжении Владимира Бражко и Владислава Ваната, однако они будут задействованы в матчах квалификации Лиги чемпионов

Первый поединок группового этапа Олимпиады сборная Украины U-23 проведет 24 июля против Ирака. Начало - в 20:00 по Киеву.