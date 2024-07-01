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Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
Киевляне отпустят лишь двух исполнителей
Фото: УАФ
"Динамо" точно отпустит в составе Олимпийской сборной хавбеков Максима Брагару и Николая Михайленко. Об этом утверждает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, тренерский штаб команды рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев - Руслана Нещерета и Назария Волошина.
Также Руслан Ротань был бы не против иметь в своем распоряжении Владимира Бражко и Владислава Ваната, однако они будут задействованы в матчах квалификации Лиги чемпионов
Первый поединок группового этапа Олимпиады сборная Украины U-23 проведет 24 июля против Ирака. Начало - в 20:00 по Киеву.
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