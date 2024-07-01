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Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду

Премьер-лига

Киевляне отпустят лишь двух исполнителей

Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду

Фото: УАФ

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"Динамо" точно отпустит в составе Олимпийской сборной хавбеков Максима Брагару и Николая Михайленко. Об этом утверждает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, тренерский штаб команды рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев - Руслана Нещерета и Назария Волошина.

Также Руслан Ротань был бы не против иметь в своем распоряжении Владимира Бражко и Владислава Ваната, однако они будут задействованы в матчах квалификации Лиги чемпионов

Первый поединок группового этапа Олимпиады сборная Украины U-23 проведет 24 июля против Ирака. Начало - в 20:00 по Киеву.

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Динамо (Киев) Олимпийская сборная Украины Николай Михайленко Максим Брагару
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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