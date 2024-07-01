Оболонь попрощалась с Запорожцем

Полузащитник Евгений Запорожец покинул "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.

29-летний хавбек присоединился к "пивоварам" в январе 2024 года на правах свободного агента. В течение этого периода Евгений сыграл за киевскую команду 5 матчей, в общей сложности проведя на поле 110 минут.

Напомним, Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец".