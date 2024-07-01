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Оболонь попрощалась с Запорожцем
За полгода в клубе он отыграл 110 минут
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник Евгений Запорожец покинул "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.
29-летний хавбек присоединился к "пивоварам" в январе 2024 года на правах свободного агента. В течение этого периода Евгений сыграл за киевскую команду 5 матчей, в общей сложности проведя на поле 110 минут.
Напомним, Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец".
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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