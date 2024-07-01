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Оболонь попрощалась с Запорожцем

Премьер-лига

За полгода в клубе он отыграл 110 минут

Оболонь попрощалась с Запорожцем

Фото: ФК Оболонь

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Полузащитник Евгений Запорожец покинул "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.

29-летний хавбек присоединился к "пивоварам" в январе 2024 года на правах свободного агента. В течение этого периода Евгений сыграл за киевскую команду 5 матчей, в общей сложности проведя на поле 110 минут.

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Напомним, Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец".

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Оболонь (Киев) Евгений Запорожец
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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