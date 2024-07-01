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Полесье подписало защитника Миная
Игрок продолжит карьеру в житомирском клубе
Фото: ФК Минай
"Минай" и "Полесье" договорились о трансфере 20-летнего защитника Сергея Корнийчука, сообщает пресс-служба минайцев.
Соглашение вступило в силу 1 июля текущего года. Детали перехода неизвестны.
Корнийчук присоединился к "Минаю" в феврале 2024 года. Всего под руководством Желько Любеновича и в УПЛ Сергей провел 11 матчей и отметился 1 забитым мячом.
До этого он выступал за запорожский "Металлург".
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Источник:ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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