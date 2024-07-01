Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия попрощалась с семью игроками
Кадровая чистка от Ротаня
fco.com.ua
"
На провах свободных агентов покидают команду защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.
Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский ("Шахтер"), Кирилл Сигеев ("Шахтер"), Роман Савченко ("Шахтер"), Николай Михайленко ("Динамо") и Кледсон да Сильва ("Мариегамн", Финляндия).
Напомним, что минувший сезон "Александрия" завершила на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
01.07.2024 в 18:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Полузащитник Шахтера попрощался с клубом
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1