Александрия попрощалась с семью игроками

" Александрия " официально попрощалась с семью игроками.

На провах свободных агентов покидают команду защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.

Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский ("Шахтер"), Кирилл Сигеев ("Шахтер"), Роман Савченко ("Шахтер"), Николай Михайленко ("Динамо") и Кледсон да Сильва ("Мариегамн", Финляндия).

Напомним, что минувший сезон "Александрия" завершила на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.