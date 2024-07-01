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Александрия попрощалась с семью игроками

Премьер-лига
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Александрия попрощалась с семью игроками

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально попрощалась с семью игроками.

На провах свободных агентов покидают команду защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.

Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский ("Шахтер"), Кирилл Сигеев ("Шахтер"), Роман Савченко ("Шахтер"), Николай Михайленко ("Динамо") и Кледсон да Сильва ("Мариегамн", Финляндия).

Напомним, что минувший сезон "Александрия" завершила на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Антон Кравченко ФК Александрия Богдан Билошевский Николай Михайленко Кирилл Сигеев
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
01.07.2024 в 18:53
Ротань: "У нас молодая команда, надо подождать, пока будет результат". Молодые игроки возвращаются в Динамо и Шахтер
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
01.07.2024 в 18:53
Ротань: "У нас молодая команда, надо подождать, пока будет результат". Молодые игроки возвращаются в Динамо и Шахтер
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0
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