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9-кратный чемпион Хорватии и новичок АПЛ. Известны еще два соперника Шахтера по спаррингам
Горняки продолжаю подготовку
shakhtar.com
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6 июля "Шахтер" проведет контрольный матч с "Хайдуком" (Хорватия) . Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Это будет второй спарринг для команды Марино Пушича на сборах в Словении.
Также уже известно, что 20 июля "Шахтер" сыграет в товарищеском матче с английским "Ипсвичем". О месте и времени проведения будет объявлено дополнительно.
Напомним, что в своем первом летнем спарринге
Отметим, что "Хайдук" - 9-кратный чемпион Хорватии, в минувшем сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате Хорватии.
"Ипсвич" в минувшем сезоне Чемпионшипа занял 2-е место и квалифицировался в АПЛ.
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