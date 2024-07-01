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9-кратный чемпион Хорватии и новичок АПЛ. Известны еще два соперника Шахтера по спаррингам

Премьер-лига
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9-кратный чемпион Хорватии и новичок АПЛ. Известны еще два соперника Шахтера по спаррингам

shakhtar.com

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"Шахтер" объявил имена еще двух спарринг-партнеров в летнее межсезонье.

6 июля "Шахтер" проведет контрольный матч с "Хайдуком" (Хорватия) . Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Это будет второй спарринг для команды Марино Пушича на сборах в Словении.

Также уже известно, что 20 июля "Шахтер" сыграет в товарищеском матче с английским "Ипсвичем". О месте и времени проведения будет объявлено дополнительно.

Напомним, что в своем первом летнем спарринге "Шахтер" разгромил "Сараево" 4:1.

Отметим, что "Хайдук" - 9-кратный чемпион Хорватии, в минувшем сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате Хорватии.

"Ипсвич" в минувшем сезоне Чемпионшипа занял 2-е место и квалифицировался в АПЛ.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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