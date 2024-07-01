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Полесье отправило в аренду в Звягель трех футболистов

Премьер-лига
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Полесье отправило в аренду в Звягель трех футболистов

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" отправило в аренду в "Звягель" трех игроков.

В аренду отправились полузащитники Денис Янаков и Василий Грицук, а также форвард Денис Ндукве.

Грицук в составе "Полесья" отыграл 73 матча, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. У Янакова 9 голов и 7 ассистов в 35 встречах, а Ндукве во второй части минувшего сезона забил 1 гол в 11 матчах.

Напомним, что "Звягель" по итогам сезона пробился в Первую лигу.

У "Полесья" и "Звягеля" один собственник.

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Василий Грицук Полесье (Житомир) Денис Янаков Денис Ндукве ФК Звягель
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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superfizik (Україна, Житомир)
01.07.2024 в 19:44
Звягель в УПЛ вийде такими темпами.
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Комментарии 1
superfizik (Україна, Житомир)
01.07.2024 в 19:44
Звягель в УПЛ вийде такими темпами.
Ответить
1
0

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