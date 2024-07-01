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Полесье отправило в аренду в Звягель трех футболистов
Усилили друзей
polissyafc.com
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В аренду отправились полузащитники Денис Янаков и Василий Грицук, а также форвард Денис Ндукве.
Грицук в составе "Полесья" отыграл 73 матча, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. У Янакова 9 голов и 7 ассистов в 35 встречах, а Ндукве во второй части минувшего сезона забил 1 гол в 11 матчах.
Напомним, что "Звягель" по итогам сезона пробился в Первую лигу.
У "Полесья" и "Звягеля" один собственник.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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superfizik (Україна, Житомир)
01.07.2024 в 19:44
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