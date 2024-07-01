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Пушич: Для меня с Олимпиадой не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно

Премьер-лига
Обновлено

Вопрос с Олимпиадой все еще остается открытым

Пушич: Для меня с Олимпиадой не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шахтера" Марино Пушич рассказал, когда к команде присоединятся сборники после Евро-2024, а также пояснил ситуацию с игроками, которые поедут на Олимпиаду-2024.

"Я ожидаю, что все сборники вернутся вечером 7 июля. Мы посмотрим, в каком они будут состоянии, но они успеют потренироваться перед стартом сезона. Нам важно, чтобы они вернулись без травм.

Олимпиада? Мы не обязаны отпускать игроков на Игры, но если мы смотрим на ситуацию в целом, то Украина впервые вышла на футбольную Олимпиаду и для нас важно быть лояльными.

Для меня это не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно. Я желаю команде хорошей Олимпиады. Это важно для страны", — сказал Пушич.

Напомним, что ранее источники сообщали, что "Шахтер" отпустит на Олимпиаду вратаря Кирилла Фесюна, хавбеков Кирилла Сигеева, Олега Очеретько и Дмитрия Крыськива, а также форварда Даниила Сикана.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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