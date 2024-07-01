Пушич: Для меня с Олимпиадой не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно

Наставник " Шахтера " Марино Пушич рассказал, когда к команде присоединятся сборники после Евро-2024, а также пояснил ситуацию с игроками, которые поедут на Олимпиаду-2024.

"Я ожидаю, что все сборники вернутся вечером 7 июля. Мы посмотрим, в каком они будут состоянии, но они успеют потренироваться перед стартом сезона. Нам важно, чтобы они вернулись без травм.

Олимпиада? Мы не обязаны отпускать игроков на Игры, но если мы смотрим на ситуацию в целом, то Украина впервые вышла на футбольную Олимпиаду и для нас важно быть лояльными.

Для меня это не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно. Я желаю команде хорошей Олимпиады. Это важно для страны", — сказал Пушич.