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Официально: Богданов и Черноморец покинули Колос

Премьер-лига

У обоих игроков закончились контракты

Официально: Богданов и Черноморец покинули Колос

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками.

Команду по окончанию контрактов на правах свободных агентов покинули защитник Александр Черноморец и опорник Андрей Богданов.

Черноморец пришел в "Колос" в 2018 году и за шесть сезонов провел за команду 117 матчей – 18 в Первой лиге, 93 в УПЛ, 4 в Кубке Украины и 2 в Лиге Конференций. В активе Черноморца три забитых мяча и три голевых передачи.

Андрей Богданов присоединился к клубу зимой 2020 года и провел 91 официальную игру. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Богданов записался в ряды территориальной обороны Киева, в марте сменил терроборону на ВСУ, а через год вернулся в "Колос". Богданов многие матчи провел с капитанской повязкой, в активе у него 10 голевых передач.

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Андрей Богданов Александр Черноморец Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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