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Директор Днепра-1: На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела - на потом
А вот УПЛ никаких писем от Днепра-1 пока не получала
фото из свободных источников
Президент УПЛ Евгений Дикий заявил, что Лига пока что не получала официальных писем от "Днепра-1" про снятие с чемпионата.
"Никаких заявлений не было", - четко ответил Дикий.
А вот коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман и вовсе отказался комментировать ситуацию в клубе.
"Пока ничего не комментирую. На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела на потом", - ответил Фридман.
Напомним, что недавно появилась информация, что руководство Днепра-1 перенесло выход команды из отпуска на 8 июля и именно в эту дату должно определиться будущее днепровского клуба.
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