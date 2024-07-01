Директор Днепра-1: На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела - на потом

Президент УПЛ Евгений Дикий заявил, что Лига пока что не получала официальных писем от "Днепра-1" про снятие с чемпионата.

"Никаких заявлений не было", - четко ответил Дикий.

А вот коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман и вовсе отказался комментировать ситуацию в клубе.

"Пока ничего не комментирую. На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела на потом", - ответил Фридман.

Напомним, что недавно появилась информация, что руководство Днепра-1 перенесло выход команды из отпуска на 8 июля и именно в эту дату должно определиться будущее днепровского клуба.