  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Днепра-1: На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела - на потом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Днепра-1: На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела - на потом

Премьер-лига
Обновлено

А вот УПЛ никаких писем от Днепра-1 пока не получала

Директор Днепра-1: На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела - на потом

фото из свободных источников

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий заявил, что Лига пока что не получала официальных писем от "Днепра-1" про снятие с чемпионата.

Читайте такжеФридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть

"Никаких заявлений не было", - четко ответил Дикий.

А вот коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман и вовсе отказался комментировать ситуацию в клубе.

"Пока ничего не комментирую. На этой неделе в приоритете Евро-2024, внутренние дела на потом", - ответил Фридман.

Напомним, что недавно появилась информация, что руководство Днепра-1 перенесло выход команды из отпуска на 8 июля и именно в эту дату должно определиться будущее днепровского клуба.

По теме
yellow-arrow
Заря отпустит Батагова на Олимпиаду-2024. Но есть небольшой нюанс
yellow-arrow
Верес продлил контракт с Владиславом Шараем
yellow-arrow
Степанюк: В Первой лиге я играл за Верес на руинах
Евгений Дикий СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости