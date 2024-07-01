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Цыганык: Лацио интересовался в Динамо не только Шапаренко, но они готовы платить только 3-5 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, динамовцев в Лацио не будет

Цыганык: Лацио интересовался в Динамо не только Шапаренко, но они готовы платить только 3-5 млн евро

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе "Лацио" к хавбеку "Динамо" Николаю Шаперенко, и не только.

Вот только итальянский клуб не готов платить большие деньги.

"Интерес был и до Евро. Лацио интересовалось не только Шапаренко, но и другими игроками "Динамо".

Но они готовы заплатить небольшие суммы. В районе 3-5 миллионов, даже 10 миллионов и то это для них что-то заоблачное заплатить столько за украинца.

Киевское "Динамо", если отдаст футболиста за 10 миллионов, то купит ли оно за эти деньги такого же? Есть вопрос, захочет ли он сюда ехать", - рассказал Цыганык.

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Николай Шапаренко
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Источник:
football hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 23:53
Лаціо схожий на туриста , якому в Єгипті намагаються втулити прогулянку на верблюді , але в нього є бюджет тільки на магнітик
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Комментарии 3
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 23:53
Лаціо схожий на туриста , якому в Єгипті намагаються втулити прогулянку на верблюді , але в нього є бюджет тільки на магнітик
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Не дармоед (Запорожье)
01.07.2024 в 20:49
Звідкіля такі цінники, яке відро,пачка максимум.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2024 в 20:38
Коротше хочуть взяти гравців за відро спагетті
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