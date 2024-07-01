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Цыганык: Лацио интересовался в Динамо не только Шапаренко, но они готовы платить только 3-5 млн евро
Судя по всему, динамовцев в Лацио не будет
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе "Лацио" к хавбеку "
Вот только итальянский клуб не готов платить большие деньги.
"Интерес был и до Евро. Лацио интересовалось не только Шапаренко, но и другими игроками "Динамо".
Но они готовы заплатить небольшие суммы. В районе 3-5 миллионов, даже 10 миллионов и то это для них что-то заоблачное заплатить столько за украинца.
Киевское "Динамо", если отдаст футболиста за 10 миллионов, то купит ли оно за эти деньги такого же? Есть вопрос, захочет ли он сюда ехать", - рассказал Цыганык.
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