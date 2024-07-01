Не только Динамо и Шахтер интересуются Рубчинским

Не только "Динамо" и "Шахтер" претендуют на центрального полузащитника "Днепра-1" Валентина Рубчинского.

Читайте также Динамо претендует на одного из лидеров Днепра-1

Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, на игрока также нацелены "Кривбасс" и "Полесье", которым предстоит старт в еврокубках, а также новичок элитного дивизиона "Карпаты".

При этом "Днепр-1", несмотря на все проблемы и угрозу исчезновения клуба, хочет максимально воспользоваться ситуацией и заработать максимальную сумму.

Контракт 22-летнего футболиста с клубом действителен еще год. Transfermarkt оценивает игрока в 1.8 млн евро.

В минувшем сезоне украинец отыграл 35 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.