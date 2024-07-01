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Полесье обновило дизайн клубного автобуса. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига

Под стать новой эмблеме

Полесье обновило дизайн клубного автобуса. ФОТО, ВИДЕО

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Житомирское "Полесье" недавно обновило свою эмблему, после чего настал черед и клубного автобуса.

Клуб обновил к новому сезону и дизайн клубного транспортного средства.

Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами в межсезонье.

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