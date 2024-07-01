Премьер-лига
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Полесье обновило дизайн клубного автобуса. ФОТО, ВИДЕО
Под стать новой эмблеме
polissyafc.com
Житомирское "
Клуб обновил к новому сезону и дизайн клубного транспортного средства.
Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами в межсезонье.
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