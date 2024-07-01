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Степанюк: В Первой лиге я играл за Верес на руинах

Премьер-лига

Форвард вернулся в ровенский клуб

Степанюк: В Первой лиге я играл за Верес на руинах

nkveres.com

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Нападающий "Вереса" Руслан Степанюк, который недавно вернулся в ровенский клуб, поделился ожиданиями от нового сезона.

"Я и вся моя семья очень счастливы, что мы вернулись домой. Ровно давно стало для меня родным домом. Здесь сейчас живет моя семья. Проблем с адаптацией в команде также нет. Я давно знаком с большинством футболистов и тренеров. С Богданом Когутом и Валерием Кучеровым мы раньше играли за "Верес". Следил за "Вересом".

Клуб постоянно развивается. Взять хотя бы стадион. Когда в Первой лиге я играл за "Верес" на руинах. Сейчас это прекрасный стадион. Да, он нуждается в некоторых доработках. Но это классно. Клуб имеет собственную базу с идеальными тренировочными полями. Клуб движется вперед.

Моя цель - помогать клубу двигаться вперед. Помогать расти молодежи. Не хочу много рассказывать - вместо этого, постараюсь демонстрировать свои качества на футбольном поле. Верю, что новый сезон станет для нас более успешным, чем предыдущий", - рассказал Степанюк.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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