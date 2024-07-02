Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес продлил контракт с Владиславом Шараем
Новое соглашение подписано по схеме 1+1
nkveres.com
Ровенский "
Новое соглашение сторон рассчитано на 1 год с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
Напомним, что футболистсезоне сыграл за ровенчан во всех турнирах 32 поединка и забил 5 мячей.
Всего за два сезона полузащитник уже сыграл за "Верес" 62 матча (56 - в чемпионате УПЛ, 2 в Кубке Украины и 4 переходные игры). Забил 8 голов (5 мячей в УПЛ, 2 гола в Кубке и 1 - в переходном матче за право участия в УПЛ).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Спиваковский о решении Григорчука: Футболисты не хотели подписывать контракт из-за долгов. Терпение лопнуло
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн