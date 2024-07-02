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Верес продлил контракт с Владиславом Шараем

Премьер-лига

Новое соглашение подписано по схеме 1+1

Верес продлил контракт с Владиславом Шараем

nkveres.com

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Ровенский "Верес" продолжил сотрудничество с 27-летним Владиславом Шараем.

Новое соглашение сторон рассчитано на 1 год с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Напомним, что футболистсезоне сыграл за ровенчан во всех турнирах 32 поединка и забил 5 мячей.

Всего за два сезона полузащитник уже сыграл за "Верес" 62 матча (56 - в чемпионате УПЛ, 2 в Кубке Украины и 4 переходные игры). Забил 8 голов (5 мячей в УПЛ, 2 гола в Кубке и 1 - в переходном матче за право участия в УПЛ).

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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