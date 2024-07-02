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Заря отпустит Батагова на Олимпиаду-2024. Но есть небольшой нюанс

Премьер-лига

Защитник поедет в Олимпийскую команду уже после сборов в клубе

Заря отпустит Батагова на Олимпиаду-2024. Но есть небольшой нюанс

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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"Заря" уведомила УАФ и НОК о том, что отпустит защитника команды Арсения Батагова на Олимпийские игры-2024.

Но только в конце сбора, который Заря проводит в словенской Рогашке. То есть, ближе к 20 июля.

Напомним, что первая игра команды Ротаня на олимпийском турнире Франции датируется 24 июля. Но во время мини-сбора сборная проведет еще два спарринга - 14 и 18 числа. Центральный защитник Зари почти наверняка эти матчи пропустит.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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