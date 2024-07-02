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Заря отпустит Батагова на Олимпиаду-2024. Но есть небольшой нюанс
Защитник поедет в Олимпийскую команду уже после сборов в клубе
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
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Но только в конце сбора, который Заря проводит в словенской Рогашке. То есть, ближе к 20 июля.
Напомним, что первая игра команды Ротаня на олимпийском турнире Франции датируется 24 июля. Но во время мини-сбора сборная проведет еще два спарринга - 14 и 18 числа. Центральный защитник Зари почти наверняка эти матчи пропустит.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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