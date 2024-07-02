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ЛНЗ уступил Полтаве в первом спарринге на сборах

Премьер-лига

Черкасский клуб начал подготовку к новому сезону

ЛНЗ уступил Полтаве в первом спарринге на сборах

Фото: ФК ЛНЗ

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30 июня "ЛНЗ" провел первый спарринг на летних сборах. Соперником черкасского клуба стал перволиговый СК "Полтава". Контрольный матч завершился минимальным поражением команды УПЛ - 0:1. Единственный гол в составе полтавчан забил игрок, который находится на просмотре.

Следующую игру "ЛНЗ" сыграет на выезде 6 июля против житомирского "Полесья".

Напомним, в начале июне черкасскую команду возглавил испанец Андрес Карраско.

Контрольный поединок
Черкассы, УТБ ЛНЗ, 30 июня
"ЛНЗ" (Черкассы) - СК "Полтава" 0:1
Гол: 0:1 - 80 ГНП

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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