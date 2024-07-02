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ЛНЗ уступил Полтаве в первом спарринге на сборах
Черкасский клуб начал подготовку к новому сезону
Фото: ФК ЛНЗ
30 июня "ЛНЗ" провел первый спарринг на летних сборах. Соперником черкасского клуба стал перволиговый СК "Полтава". Контрольный матч завершился минимальным поражением команды УПЛ - 0:1. Единственный гол в составе полтавчан забил игрок, который находится на просмотре.
Следующую игру "ЛНЗ" сыграет на выезде 6 июля против житомирского "Полесья".
Напомним, в начале июне черкасскую команду возглавил испанец Андрес Карраско.
Контрольный поединок
Черкассы, УТБ ЛНЗ, 30 июня
"ЛНЗ" (Черкассы) - СК "Полтава" 0:1
Гол: 0:1 - 80 ГНП
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