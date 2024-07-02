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Определился еще один соперник Зари на сборе в Словении

Премьер-лига

Луганчане запланировали шесть матчей

Определился еще один соперник Зари на сборе в Словении

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Стал известен шестой соперник "Зари" на летнем сборе в Словении.

14-го июля луганчане проведут контрольный матч против словенского клуба "Мура".

Расписание "Зари" выглядит следующим образом:

  • 2 июля - "Заря" - МТК "Будапешт"
  • 7 июля - "Заря" - "Бельтинцы"
  • 8 июля - "Заря" - "Зрински"
  • 14 июля - "Заря" - "Мура" (Мурска-Собота)
  • 19 июля - "Заря" - "Локомотив" Загреб
  • 23 июля - "Заря" - "Аль-Раэд"

Напомним, "Заря" завершила сезон УПЛ-2023/24 на 10-м месте.

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Заря (Луганск) Мура (Мурска Собота)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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