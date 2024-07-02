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Определился еще один соперник Зари на сборе в Словении
Луганчане запланировали шесть матчей
Фото: ФК Зоря Луганськ
Стал известен шестой соперник "Зари" на летнем сборе в Словении.
14-го июля луганчане проведут контрольный матч против словенского клуба "Мура".
Расписание "Зари" выглядит следующим образом:
- 2 июля - "Заря" - МТК "Будапешт"
- 7 июля - "Заря" - "Бельтинцы"
- 8 июля - "Заря" - "Зрински"
- 14 июля - "Заря" - "Мура" (Мурска-Собота)
- 19 июля - "Заря" - "Локомотив" Загреб
- 23 июля - "Заря" - "Аль-Раэд"
Напомним, "Заря" завершила сезон УПЛ-2023/24 на 10-м месте.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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