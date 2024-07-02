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Заря - МТК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Заря - МТК: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - МТК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

2 июля "Заря" проведет контрольный матч в рамках летней подготовки к новому сезону. Соперником луганчан станет венгерский клуб МТК из Будапешта. Для "черно-белых" это будет первый спарринг на сборе в Словении.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву.

Видеотрансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Зари".

Контрольный матч
Словения, 2 июля 2024 год
"Заря" 18:00 МТК (Будапешт)
Видеотрансляция – YouTube-канал "Зари"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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