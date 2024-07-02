Кривбасс отказался выкупать контракт игрока Динамо

Полузащитник Виктор Близниченко покинул "Кривбасс", сообщает официальный сайт "красно-белых".

Арендное соглашение с игроком подошло к своему завершению, и криворожский клуб принял решение не использовать опцию выкупа.

Близниченко перешел в "Кривбасс" в июле прошлого года из "Динамо". За этот период сыграл 11 матчей и отметился 1 забитым мячом. Всего же в активе 21-летнего полузащитника 169 минут за сезон 2023\2024, 1 предупреждение в пассиве.

Виктор - воспитанник Академии ФК "Днепр", после чего перешел в Академию киевского "Динамо". Выступал за молодежную команду киевлян, но так и не дебютировал за основной состав "бело-синих". Играл в аренде за "Ингулец".