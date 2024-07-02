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Кривбасс отказался выкупать контракт игрока Динамо

Премьер-лига

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Кривбасс отказался выкупать контракт игрока Динамо

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник Виктор Близниченко покинул "Кривбасс", сообщает официальный сайт "красно-белых".

Арендное соглашение с игроком подошло к своему завершению, и криворожский клуб принял решение не использовать опцию выкупа.

Близниченко перешел в "Кривбасс" в июле прошлого года из "Динамо". За этот период сыграл 11 матчей и отметился 1 забитым мячом. Всего же в активе 21-летнего полузащитника 169 минут за сезон 2023\2024, 1 предупреждение в пассиве.

Виктор - воспитанник Академии ФК "Днепр", после чего перешел в Академию киевского "Динамо". Выступал за молодежную команду киевлян, но так и не дебютировал за основной состав "бело-синих". Играл в аренде за "Ингулец".

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Виктор Близниченко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:18
У Вернидуба аллергия на игроков динама. Кашель чихание кожный зуд. Надо было сразу бросить Близниченко с камнем на шее в пруд!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:18
У Вернидуба аллергия на игроков динама. Кашель чихание кожный зуд. Надо было сразу бросить Близниченко с камнем на шее в пруд!
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0
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oda1979 (Запорожье)
02.07.2024 в 11:17
Кривбасс будет усиляться реальными игроками.
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