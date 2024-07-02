Майсурадзе: Сначала ничего не знал о Полесье, всю информацию получил от агента

Грузинский новичок "Полесья" Гиорги Майсурадзе рассказал о своем переходе в житомирский клуб.

- Приветствуем тебя в "Полесье". Твои впечатления от пребывания в команде. Как тебя приняли?

- На самом деле я очень рад, что попал в эту команду. Все футболисты очень тепло меня встретили и радушно приняли. Это также касается и тренерского штаба, и персонала. Буду стараться делать все от меня зависящее для этого клуба. Очень счастлив, что я здесь. Будем достигать с "Полесьем" только побед.

- Что украинские болельщики должны знать о Гиорги Майсурадзе?

- Наверное то, что я буду делать все, чтобы команда побеждала. Сделаю свой вклад в это. Буду максимально стараться, чтобы порадовать фанатов.

- Когда ты впервые услышал о предложении от "Полесья". Как отреагировал, о чем сразу подумал?

- Я очень обрадовался, что такой клуб с такими амбициями мной заинтересовался. Честно говоря, долго не думал, быстро принял решение и вот я уже здесь.

- Что раньше ты слышал о "Полесье", и если слышал, то в каком контексте?

- Скажу честно, сначала ничего не знал о "Полесье". Всю информацию получил от моего агента - о клубе, об амбициях, о желании развиваться. И понял, что сюда стоит ехать. Мы достигли договоренностей и подписали соглашение.

- В последнее время в Украине немало футболистов из Грузии, в частности в "Шахтере". Ты их знаешь?

- Да, я знаю этих ребят. И рад, что я тоже среди тех, кто играет в украинском чемпионате. Для меня это определенный вызов и хороший опыт. Буду все делать, чтобы быть лучшим.

- Расспрашивал ли ты кого-то из них об Украине? Кого именно и что рассказывали?

- Говорил со всеми. Они обрадовались, что я буду играть здесь. Кстати, в том числе и они помогли мне принять решение, дали немало полезных советов. И именно поэтому я совсем не волновался, отправляясь в Украину. Хочу еще раз подчеркнуть - мне здесь все нравится, - рассказал Майсурадзе.