Более чем за год штаб Черноморца покинули восемь специалистов. Как быть дальше?

За последние десять лет одесский "Черноморец" уже успел приучить своих болельщиков к постоянным кадровым изменениям. Они проходят каждые четыре-шесть месяцев, даже независимо от трансферного периода. Если когда-то уход из команды 4-5 футболистов считался нормой, то потом количество кадровых потерь во время летнего межсезонья или зимнего антракта стало заметно расти и доходить до 10. Уже тогда стало понятно, что при таких масштабных изменениях далеко не всегда удается достичь высоких турнирных результатов. Теперь наступили другие времена, когда футболисты меняются в "Черноморце", как перчатки. Каждые полгода. Бывает, что болельщики не успеют изучить того или иного игрока в лицо, как он уже покинул команду.

СЕЛЕКЦИЯ, НАПОМИНАЮЩАЯ НЕВОД

Нынешнее межсезонье повторило несколько подобных предыдущих периодов, когда одесскую команду покидало по 14-16 футболистов. Как ни прискорбно констатировать, но уже не первый год "Черноморец" напоминает перевалочную базу, которая, конечно, не делает чести клубу. Помнится, еще четверть века назад, когда одесскую команду возглавил опытный специалист Анатолий Азаренков, работавший в чемпионском "Днепре" 1983 года, а затем помогавший Валерию Лобановскую в работе со сборной Кувейта в середине 90-х, он сказал: "Селекция "Черноморца" напоминает невод, который забросили в море – что попало в него, то и вытащили".

С тех пор прошло много лет, во время которых были незначительные отрезки, когда селекция не пугала своей массовостью и нехваткой качества. Это было во время работы с командой Семена Альтмана и в период первой каденции Романа Григорчука. Да, у них случались ошибки относительно приглашения невысокого или сомнительного мастерства футболистов, но это, скорее, было исключением из правил. Теперь, к сожалению, исключением стало другое – попадание в "Черноморец" по-настоящему высококвалифицированных исполнителей. Взять хотя бы легионеров, выступавших в сезоне-2023/24 в составе "моряков". Среди их большого количества был только один, еще раньше явно пришедшийся ко двору в Одессе. Это полузащитник Зиги Бадибанга. Других футболистов с иностранными паспортами можно было бы разделить еще не две условные категории – тех, кто не портил каши (Лука Гучек, Йон Шпорн) и тех, кто ничем особенным себя не проявил (Самсон Иеде, Гай Хадида, Дада, Джек Ипалибо, Фабрисио Альваренга, Жозе Гомес, Владимир Арсич). Конечно, подобные категории можно сформировать и среди украинских футболистов, защищавших цвета "Черноморца". И не за один год.

КТО-ТО В США, А КТО-ТО В АЛЕКСАНДРИЮ

Текучесть кадров в последнее время стала прослеживаться и в командном штабе. UA-Футбол подсчитал, что чуть больше чем за один год "Черноморец" один за другим покинуло восемь (!) специалистов. Первым еще в начале марта прошлого года ушел Кирилл Ковальчук, призванный на роль главы селекционной службы клуба. В нем он успел поработать чуть более семи месяцев, пригласив в команду двух известных ему по совместным выступлениям в казахстанском "Ордабасы" вратаря Дмитрия Непогодова и того же Зиги Бадибангу.

В разгар лета прошлого года, когда предсезонная работа была в разгаре, стало известно об уходе очередного члена клуба. "Черноморец" покинул Алексей Гай, ассистент и аналитик в тренерском штабе Романа Григорчука. Он отправился в донецкий "Шахтер".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Два следующих специалиста ушли из "Черноморца" в период зимнего перерыва в сезоне-2023/24. Сначала это сделал вице-президент Владимир Генинсон, выполнявший немалый объем трансферной работы в клубе. Покинув Одессу, он вернулся в Киевскую область, где стал работать в штабе "Колоса" из Коваливки. Не прошло и полтора месяца, как тренерский штаб "Черноморца" покинул тренер по физподготовке Игорь Касьяненко, зимой из турецкого сбора неожиданно отбывший в США, где вскоре нашел себе работу. Его отъезд вызвал серьезный резонанс, ведь подобные шаги в тяжелое для страны время по понятным причинам не приветствуются.

По завершении прошлого чемпионата, когда до конца отпуска "моряков" оставалась всего неделя, стало известно, что из "Черноморца" уходит один из тренеров – Алексей Антонов. Он не стал объявлять, куда именно проляжет его тренерский путь, однако стало известно, что его новым клубом станет "Александрия".

В последнюю неделю июня, когда одесская команда вышла из отпуска, на учебно-тренировочной базе в Совиньоне не оказалось главного тренера Романа Григорчука. Уже тогда в СМИ тиражировалась информация о возможном переходе в бакинский "Нефтчи". И он случился. Уже на следующий день, 26 июня, о чем наш сайт уже сообщал.

А спустя всего четыре дня, по завершении контракта с одесским клубом, "Черноморец" покинул один из ассистентов Романа Григорчука – Степан Матвиив. Именно он проводил тренировки с "моряками" с первого дня после выхода из отпуска. Что касается другого тренера из когорты ближайших помощников Григорчука, Михаила Савки, то по завершении сезона-2023/24 по уважительным причинам он решил приостановить свою тренерскую карьеру.

Фото - UA-Футбол