Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования

"Днепр-1" переживает тяжелые дни. Распродажа лидеров, никаких трансферов на "вход", тревожные комментарии менеджмента, и разговоры о замене "Рухом" в квалификации Лиги конференций – все возникло не просто так.

Подчеркнем, что это досадный, но даже обыденный факт для наших реалий. "Черно-желтые" были основаны в ноябре 2015-го, прошли путь от низов до еврокубковых баталий, и это еще успешный пример, как построиться за почти девять лет и получить определенное имя.

К сожалению, есть и те, кто также очень мало продержался на высшей ступени, впоследствии исчез и оставил после себя разную память. Рассказываем о таких кейсах, объединенных единой чертой – их спортивная деятельность оказалась кратковременной.

"Темп" Шепетовка (1990 - 1995 гг.)

Сезонов в элите: 3

"Темп" стартовал в советский период, с дебютной и единственной попытки взял Кубок УССР (спасовал ровенский "Верес" 3:2), а с наступлением независимости был сразу отправлен в Высшую лигу.

Правда, чуда не произошло – Арсен Аваков только начинал и еще не стал тем Арсеном Аваковым, который зажигал в запорожском "Торпедо", поэтому шепетовцы забили в течение кампании скромные 9 мячей и удовлетворились 8-ю зачетными баллами (подчеркнем, что до 1994-го за победу начислялись два очка).

В первой лиге представитель Хмельницкой области не терял времени и оперативно повысился в классе – вместе с винницкой "Нивой". И вот второй блин не оказался комом – "Темп" выдал 9-ю строчку; эти показатели гарантировали три Сергея - Ралюченко, Гомонов и Скаченко, которого после перехватило киевское "Динамо". Еще отдадим должное огромной грузинской "диаспоре" (учитывая, что клуб находился в собственности бизнесмена Джумбера Нишнианидзе, это неудивительно) – Георгий Чихрадзе, Юрий Габискирия, Тариэл Капанадзе запомнились больше всего.

Обидно, что успех не был развит и в итоге упущен. Причины просты – "Темп" зависел от финансовой уверенности Нишнианидзе, а на дворе вообще-то бушевали девяностые. Проблемы с деньгами спровоцировали уход лидеров, пертурбации на тренерском мостике и падение (в 1995-м коллектив мог зацепиться за спасение, но все решило одно недобранное очко).

Если бы "Темп" избежал вылета, то выжил бы? Маловероятно. Шепетовка протянула еще 7 туров в низшем дивизионе и умерла.

"Борисфен" (1993 - 2007 гг.)

Сезонов в элите: 2

"Борисфен" зашел в Высшую лигу в 2003-м и навел немалый шорох. Команда укомплектовалась интересными именами – Юрий Вирт, Юрий Максимов, Сергей Коновалов и Тарас Ковальчук были хорошо известны рядовому болельщику. Выделим и перспективную молодежь – Андрей Деркач, Андрей Карамушка, Андрей Запорожан, Вадим Сапай и Владислав Лупашко развивались именно на базе бориспольчан.

Седьмая строчка – вот куда выскочил "Борисфен" (позади остались более статусные "Кривбасс", "Таврия", "Волынь" и "Ворскла"). Несмотря на тяжелое начало и сложную середину кампании коллектив справился с "Динамо" (2:0), "Днепром" (1:0), дважды "Таврией", минимально уступил донецкому "Шахтеру" (0:1). А это о чем-то да и говорит.

Проблема в том, что вот этот запал исчез через сезон – "Борисфен" осознал, что не имеет ресурсов для дальнейшей борьбы, отпустил звездных ветеранов, молодежь хоть и старалась и к ней претензии отсутствуют, но это никуда не годится. Вылет в 2005-м не остановил общее падение – опять же, все решили средства, а точнее их отсутствие.

"Металлург" Донецк (1996 - 2015 гг.)

Сезонов в элите: 18

Донецкий "Металлург" имеет в активе три бронзы чемпионата, дважды вышел в финал Кубка Украины, пробовал силы в кубке УЕФА и Лиге Европы (но без каких-то подвигов, наоборот случались конфузы в виде "Тромсе" или "Кукеси"). За девятнадцать лет произошло достаточно, чтобы заверить – команда приобрела сформированный бэкграунд и при удачных раскладах даже давала бой признанным грандам. Насчет "Шахтера" – отдельный разговор, но вот "Днепр", "Металлист" и "Динамо" рисковали споткнуться в самый ответственный момент.

Имели дончане и неплохих легионеров. Да, зароботчане приезжали "пачками" благодаря связям Дмитрия Селюка, но среди "проб и ошибок" находились действительно сильные личности – Яя Туре и Владимир Дишленкович являются красноречивыми примерами. Генрих Мхитарян, Маркос Пиззелли, Константинос Макридис и Жуниор Мораес тоже запечатлелись в памяти фанатов.

В 2014-м-2015-м "МетаДон" "загнулся" – во-первых, из-за долгов перед футболистами, в частности, Жуниором Мораесом и румынской "Глорией", откуда бразильский нападающий и приехал. Этот трансфер попался на глаза УЕФА, поэтому дончане были лишены возможности выступлений на международной арене.

Во-вторых, события в Донецкой и Луганской областях сказались на поддержке клуба его владельцами и инвесторами. Были попытки объединиться со "Сталью", однако они провалились – те же задолженности не дали обойти юридические моменты и пожать руки.

"Олимпик" Донецк (2001 - 2022 гг.)

Сезонов в элите: 7

"Олимпик" Донецк полностью зависел от возможностей Владимира Гельзина. На старте истории бизнесмен планировал построить школу, которая должна была дать дополнительный шанс молодежи в регионе, однако вскоре появился клуб, который, надо признать, точно не был худшим в Премьер-лиге.

В 2014-м "олимпийцы" добрались до высшего дивизиона, познакомили широкую общественность с Романом Санжаром, а в 2017-м заслуженно оформили четвертую позицию – обыграли по ходу кампании "Карпаты", "Днепр", "Динамо" и несколько раз выстояли в борьбе с "Шахтером". Пробовались в квалификации ЛЕ, зафиксировали домашнюю ничью с ПАОКом (1:1), но на выезде не выдержали давления и уступили (0:2).

Начиная с 2018-го, дончане свернули немного не туда – Гельзин решил, что его детище способно на большее, уволил Санжара и пошел на неоправданный риск, когда доверился Вячеславу Шевчуку, Руслану Ротаню, Жулио Сезару и Висенте Гомесу. Не сказать, что это плохие тренеры или функционеры (сегодня у них есть кредит доверия), но тогда каждый имел минимальный опыт и принес неравномерные результаты.

Как итог, команда потеряла относительную стабильность (все же она не падала ниже 9-й строчки), пыталась спастись за счет Игоря Климовского, которым экстренно латала дыры, Юрия Калитвинцева и Сергея Литовченко.

Впрочем, конец "Олимпика" определил сам Гельзин – его пламенный, но ругательный спич во флеш-интервью после поединка с "Шахтером", а также разборки с судьями в марте 2021-го запустили процесс. КДК отстранил президента от деятельности на 5 лет, и он в свою очередь объявил о снятии с чемпионата; через некоторое время рычаги правления были переданы другим людям, однако это прогнозируемо не помогло.

феврале 2022-го, за несколько недель до полномасштабного вторжения мучения прекратились.

"Харьков" (2005 - 2010 гг.)

Сезонов в элите: 4

В 2005-м "Харьков" провернул похожую схему, которой в будущем прославится Богдан Копытко – если что, этот уникальный человек отбросил "Верес" во Вторую лигу ради "Львова" (об этом детальнее поговорим позже). Другое дело, что сам процесс не был таким драконовским – харьковский "Арсенал" квалифицировался в Высшую лигу и предоставил мощности новосозданному "Харькову". По крайней мере, не нарушилась география, потому что тот же Копытко променял Ровне на Львов, чем настроил против себя общественность.

Чем был примечателен "Харьков"? Ну, это точно не "лифтер" и проект без изюминки. Александр Максимов, Евгений Чеберячко и Андрей Оберемко стали финалистами молодежного Евро-2006, а Александр Яценко еще и попал на карандаш Олега Блохина и поехал на ЧМ-2006.

Еще засияла звездочка Александра Гладкого, были замечены и здорово спрогрессировали Артем Федецкий и Рустам Худжамов. Словом, команде было чем похвастаться, и благодаря этому балансировала, пусть и в нижней части турнирной таблицы, однако на удовлетворительном расстоянии от вылета.

Так продолжалось до 2009-го, и объяснение есть – отсутствие денег. Постоянные задержки, жалобы, снятие очков – "Харьков" не знал, как выпутаться из ситуации, не нашел выход в Первой лиге и в июне 2010-го был лишен профессионального статуса.

"Севастополь" (2002 - 2014 гг.)

Сезонов в элите: 2

"Севастополь" существовал до и во время руководства Вадима Новинского. Сегодня этот персонаж является неоднозначным в нашем государстве, однако в 2010-м инвестиции бизнесмена здорово "прокачали" севастопольцев. Коллектив не имел стабильности (то претендовал на выход, то мог запросто свалиться в нижнюю часть Первой лиги), но во главе с новыми именами задекларировал повышение в УПЛ и справился с задачей.

Дебют не удался в полной мере, ведь в 2011-м крымчанам не удалось закрепиться в вышке (на финише не хватило нескольких очков, чтобы опередить "Мариуполь"). Тем не менее, стало очевидно, что севастопольцы не просто не собираются сдаваться, а еще и нарастили потенциал (как ни крути, а Мариуш Левандовский, Игорь Дуляй, Сергей Кузнецов и перспективные ребята из "Шахтера" умели обращаться с мячом).

В 2012-м клуб едва не оформил промоушн (есть ли среди нас, кто помнит скандальную "руку Бога" в исполнении Кузнецова в борьбе с запорожским "Металлургом"?) и через год таки добился своего. Несмотря на манипуляции на мостике (сменились Кононов, Орбу, Коновалов и Червенков) "Севастополь" поразил, когда завершил дистанцию Премьер-лиги на девятом месте. Хороший результат был гарантирован благодаря победам над "Карпатами", "Таврией", "Ворсклой", донецким "Металлургом" и "Говерлой".

А дальше история оборвалась аннексией полуострова. Новинский еще в ноябре 2013-го грозился роспуском (и даже на эмоциях уволил Орбу, хвостиком пошел Левандовский), но вот вторжение России повлияло на все. Владелец рассматривал возможность, чтобы перебраться на "материк", впрочем, передумал, сообщил 27 июня 2014-го, что не будет поддерживать "Севастополь" и в тот же день его закрыл.

"Арсенал-Киев" (2014 - 2019 гг.)

Сезонов в элите: 1

"Арсенал" то исчезал, то появлялся в разных ипостасях. Последний заход был сделан в 2014-м – команда оперативно преодолела чемпионат Киева и Вторую лигу, также ненадолго задержалась в Первой, где вместе с Сергеем Литовченко возглавила таблицу розыгрыша 2017/18 (75 очков).

А дальше начался настоящий трэш – Ивица Пирич, который в феврале 2018-го приобрел 50% "канониров" и занял кресло президента, взял и сменил тренера. Фабрицио Раванелли был выдающимся футболистом, однако совсем не реализовал себя на менеджерском поприще – его мизерный бэкграунд, добытый у руля "Аяччо", только подтвердил, что некоторым людям банально не следует заниматься не своим делом (1 победа, 1 ничья, 7 поражений)

Впрочем, это полбеды (ну, почему бы не прибегнуть к популизму и для картинки не поставить на какую-нибудь звезду?). Две главные причины будущей катастрофы лежали на поверхности – в течение сезона "Арсенал" пригласил 40 новичков, им не платил (логично, что это убило мораль раздевалки, да еще и устроил разбор полетов, когда возникли подозрения в нечестной игре).

Вячеслав Грозный, Игорь Леонов, хоть сам Пеп Гвардиола – никто бы не вытащил киевлян из этой авантюры. Да и вообще ходили слухи, что Пирич был лишь медийной ширмой (все же почетный консул Хорватии в Украине), на самом же деле происходили финансовые сделки, в частности с откатами на игроках.

Как бы там ни было, а в вот таком режиме "Арсенал" функционировал недолго – летом 2019-го снялся с Первой лиги и потерял профессиональный статус. Нисколько не жаль.

"Львов" (2016 - 2023 гг.)

Сезонов в элите: 5

Еще в начале своего пути клуб получил огромную порцию критики. В 2018-м бизнесмен Богдан Копытко перенес ключевые ресурсы "Вереса" во Львов, взял одноименное название, беззастенчиво занял место в УПЛ, и такая "перекраска" ожидаемо не понравилась болельщикам. "Реорганизация" отбросила остатки ровенчан (по другому это не назвать) во Вторую лигу, а сам Копытко руководствовался не спортивными амбициями, а банальным желанием что-то доказать Петру Дыминскому и Григорию Козловскому.

Постоянные тренерские перестановки, отсутствие четкого вектора и философии (в конце концов, откуда она возьмется у человека, связанного с криминалом?), сомнительные трансферы – для чего это все? Если в 2019-м еще витали какие-то надежды (кто бы что ни говорил, а команда боролась за попадание в Лигу Европы), то в дальнейшем ситуация ухудшилась.

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В 2020-м "сине-золотые" львы заняли 11-ю строчку, через год немного улучшили показатели (8-е), однако в последние сезоны дали понять, что не переживут вылет (а зачем финансировать убыточный проект, который еще и должен болтаться в Первой лиге?). Поэтому как только "Львов" финишировал последним в турнирной таблице 2022/23, все быстренько свернулось – коллектив прекратил существование, о чем абсолютно никто не жалеет.

Добавим, что периодически появляются новости о возможном восстановлении – все же "Львов" имеет сильный молодежный сектор, и именно он способен заложить первый кирпичик фундамента.

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