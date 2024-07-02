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"Такой шанс выпадает раз в жизни". Фесюн сообщил, что поедет на Олимпиаду
Голкипер доволен тем, что сможет помочь олимпийской сборной
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новичок "Шахтера" Кирилл Фесюн подтвердил, что сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.
- Несколько дней назад появилась информация, что "Шахтер" решил отпустить многих игроков на Олмпиаду. Как лично ты отреагировал на эту новость?
- Очень хорошо, потому что хочется поехать на Олимпиаду. Такой шанс выпадает, пожалуй, раз в жизни. Очень хочется помочь своей стране.
- Что, по твоему мнению, эта Олимпиада значит для Украины?
- Сейчас такое непростое время для страны. Нужно как можно больше побед и чтобы больше знали о нашей стране во всем мире.
- Было ли для тебя мечтой поехать на Олимпийские Игры?
- Да, конечно. Это очень приятно. Повторюсь, такой шанс выпадает раз в жизни. Неизвестно, когда еще будет такая возможность. Я очень рад. Ставим перед собой самые высокие цели.
- Как оцениваешь шансы украинской сборной на Олимпиаде?
- Думаю, шансы достаточно высокие. Клубы отпустили не всех, но отпускают игроков, поэтому будем бороться за хорошие места.
- Известен ли уже график олимпийской сборной?
- Уже по приезду в сборную будем узнавать. Сейчас сконцентрированы на работе в клубе.
- Возможно, главный тренер сборной уже общался с вами, о чем-то говорили. Можешь рассказать какие-то инсайды?
- Я думаю это излишне. В сборной будем решать все вопросы.
- А с ребятами общались на эту тему?
- Да, конечно. Ребята все счастливы кого отпустили, потому что это очень хороший шанс проявить себя, - поделился Фесюн.
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