"Такой шанс выпадает раз в жизни". Фесюн сообщил, что поедет на Олимпиаду

Новичок "Шахтера" Кирилл Фесюн подтвердил, что сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

- Несколько дней назад появилась информация, что "Шахтер" решил отпустить многих игроков на Олмпиаду. Как лично ты отреагировал на эту новость?

- Очень хорошо, потому что хочется поехать на Олимпиаду. Такой шанс выпадает, пожалуй, раз в жизни. Очень хочется помочь своей стране.

- Что, по твоему мнению, эта Олимпиада значит для Украины?

- Сейчас такое непростое время для страны. Нужно как можно больше побед и чтобы больше знали о нашей стране во всем мире.

- Было ли для тебя мечтой поехать на Олимпийские Игры?

- Да, конечно. Это очень приятно. Повторюсь, такой шанс выпадает раз в жизни. Неизвестно, когда еще будет такая возможность. Я очень рад. Ставим перед собой самые высокие цели.

- Как оцениваешь шансы украинской сборной на Олимпиаде?

- Думаю, шансы достаточно высокие. Клубы отпустили не всех, но отпускают игроков, поэтому будем бороться за хорошие места.

- Известен ли уже график олимпийской сборной?

- Уже по приезду в сборную будем узнавать. Сейчас сконцентрированы на работе в клубе.

- Возможно, главный тренер сборной уже общался с вами, о чем-то говорили. Можешь рассказать какие-то инсайды?

- Я думаю это излишне. В сборной будем решать все вопросы.

- А с ребятами общались на эту тему?

- Да, конечно. Ребята все счастливы кого отпустили, потому что это очень хороший шанс проявить себя, - поделился Фесюн.

