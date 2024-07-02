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Забили Брагару и Лонвейк. Динамо в спарринге разгромило Ингулец

Премьер-лига

Первый контрольный матч для киевлян на сборах

Забили Брагару и Лонвейк. Динамо в спарринге разгромило Ингулец

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во вторник, 2 июля, "Динамо" провело первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Игра состоялась на поле клубной учебно-тренировочной базы киевлян в Конче-Заспе. Соперником подопечных Александра Шовковского стал "Ингулец".

Встреча завершилась победой "бело-синих" со счетом 4:0.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, на 39-й минуте счет открыл новичок "Динамо" Максим Брагару: Волошин получил мяч на правом фланге, прострелил вдоль штрафной, где с ним встретился Брагару и мощным ударом поразил дальний угол ворот.

В начале второго тайме второй мяч динамовцев забил Кирилл Пашко. Он получил передачу слева и нанес удар из района правого угла штрафной площадки. С этим ударом справился вратарь, но со второй попытки динамовский полузащитник не промахнулся - 2:0.

Позже "Ингульцу" повезло, когда после подачи от угловой отметки и удара по воротам, мяч попал в перекладину, но на 56 минуте динамовцы все же отличились снова. Пашко на замахе убрал соперника и вывел на ударную позицию Лонвейка, который ударом из пределов штрафной площадки довел счет до крупного - 3:0.

А окончательный счет ударом головой установил Попов. После флангового навеса Пихаленка и касания Супряги Денис переправил мяч в сетку - 4:0.

В составе "Динамо" на поле выходили: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Сирота, Дячук, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Малыш, Вивчаренко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Царенко, Волошин, Кабаев, Брагару, Пашко, Пихаленок, Лонвейк, Горбач, Пономаренко, Супряга.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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