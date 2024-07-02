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Карпаты объявили о подписании полузащитника Черноморца
Орест Кузык перешел во львовский клуб
Фото: ФК Карпати Львів
Полузащитник Орест Кузык, который до недавнего времени выступал за одесский "Черноморец", подписал контракт с "Карпатами".
Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку 30 июня 2024 года у него закончился договор с одесситами.
Кузык начинал заниматься футболом во Львове, а в 15-летнем возрасте получил приглашение в академию киевского "Динамо". В 2015-м дебютировал в Премьер-лиге в составе ужгородской "Говерлы".
На уровне УПЛ Кузык также играл за каменскую "Сталь", "Десну", "Рух" и "Черноморец". Кроме того, выступал за греческий PAS Giannina и кипрский "Pafos".
В прошлом сезоне Орест провел 27 матчей за "Черноморец", в которых отметился 4 мячами и 2 голевыми передачами.
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