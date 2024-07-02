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Карпаты объявили о подписании полузащитника Черноморца

Премьер-лига

Орест Кузык перешел во львовский клуб

Карпаты объявили о подписании полузащитника Черноморца

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Полузащитник Орест Кузык, который до недавнего времени выступал за одесский "Черноморец", подписал контракт с "Карпатами".

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку 30 июня 2024 года у него закончился договор с одесситами.

Кузык начинал заниматься футболом во Львове, а в 15-летнем возрасте получил приглашение в академию киевского "Динамо". В 2015-м дебютировал в Премьер-лиге в составе ужгородской "Говерлы".

На уровне УПЛ Кузык также играл за каменскую "Сталь", "Десну", "Рух" и "Черноморец". Кроме того, выступал за греческий PAS Giannina и кипрский "Pafos".

В прошлом сезоне Орест провел 27 матчей за "Черноморец", в которых отметился 4 мячами и 2 голевыми передачами.

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Черноморец (Одесса) Орест Кузык Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.07.2024 в 16:27
с ЧО все разбежались и ГРИ ТОЖЕ
Ответить
0
2
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
02.07.2024 в 16:27
с ЧО все разбежались и ГРИ ТОЖЕ
Ответить
0
2
alex.belogubko (одесса)
02.07.2024 в 16:27
ГРИ тоже
Ответить
0
2

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